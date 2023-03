Na 4ª noite de ataques, RN tem central de remédios incendiada e destruída

A facção Sindicato do Crime (SDC), que comanda as cadeias potiguares, é suspeita de organizar as ações criminosas desde segunda

Na quarta madrugada consecutiva de ataques criminosos coordenados no Rio Grande do Norte, os prédios públicos foram os principais alvos em Natal e no interior do Estado. Em São Gonçalo do Amarante, município de aproximadamente 115 mil habitantes na região metropolitana, a central de distribuição de medicamentos ficou completamente destruída após um incêndio intencional nas primeiras horas desta sexta-feira, 17.

O prejuízo estimado pela prefeitura é de aproximadamente R$ 10 milhões.

A facção Sindicato do Crime (SDC), que comanda as cadeias potiguares, é suspeita de organizar as ações criminosas desde a noite da segunda-feira, 13.

“Amanhecemos com essa notícia muito triste. Aqui existia o depósito de todos os medicamentos que saíam para as Unidades Básicas de Saúde do nosso município. Todos nós estamos de luto, nesta manhã, após esse incêndio criminoso que acabou com nossos medicamentos. Toda a estrutura física do depósito não serve mais e será demolida”, afirmou o prefeito Eraldo Paiva (PT).

O prédio integra um complexo de secretarias na área central do município e colapsou com o incêndio. Todo o estoque de medicamentos, de baixo, médio e alto custo, incluindo medicações de uso controlado, foi consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros chegou minutos após o início da ocorrência, mas as chamas já tinham se espalhado com facilidade. Para tentar mitigar novas tentativas criminosas, o prefeito solicitou o apoio da Força Nacional à governadora Fátima Bezerra.

Em Natal, na noite da quinta-feira, 16, os bandidos atearam fogo ao pátio de motocicletas da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), no bairro da Ribeira, zona leste da capital.

Conforme a assessoria de imprensa, pelo menos 14 motocicletas utilizadas pelos agentes de trânsito foram destruídas. Em 2017, quando o Rio Grande do Norte vivenciou situação semelhante com a guerra de facções no Complexo Prisional de Alcaçuz, esse mesmo pátio também foi atacado.

No interior do Estado, a sede da Prefeitura Municipal de Campo Redondo sofreu uma tentativa de incêndio. Os criminosos conseguiram incendiar o prédio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade.

Em São Vicente, o alvo foi o veículo do Conselho Tutelar que estava estacionado na área interna da Delegacia de Polícia Civil

O número de cidades atingidas pelas ações criminosas se aproxima de 50, o equivalente a aproximadamente um terço do quantitativo de municípios potiguares.

