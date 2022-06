Municípios de Alagoas afetados pelas chuvas receberão R$ 3,3 milhões

Os recursos serão usados na compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza para a população afetada

O governo Federal anunciou nesta quarta-feira (1º) a liberação de mais de R$ 3,3 milhões para duas cidades de Alagoas afetadas pelas fortes chuvas. Serão destinados R$ 3,1 milhões para o município de Penedo e R$ 212 mil para Roteiro.

Os recursos serão usados na compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza para a população afetada. O repasse é o primeiro para municípios alagoanos atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. As informações são da Agência Brasil.

De acordo Ministério do Desenvolvimento Regional, desde as primeiras ocorrências no estado uma equipe técnica do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) da Defesa Civil está instalada em Maceió para ajudar os municípios afetados e para orientá-los nas medidas de autoproteção.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Segundo o governo de Alagoas, o boletim da Defesa Civil estadual aponta que, até o início da tarde desta quarta-feira, 11.894 pessoas estavam desabrigadas ou desalojadas nos 33 municípios que tiveram a situação de emergência decretada. No último boletim divulgado na terça-feira (31), constavam 18.087 afetados.