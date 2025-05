Mulher tentou matar vítima no trabalho antes de envenenar ovo de páscoa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A mulher indiciada por matar dois irmãos com um ovo de páscoa envenenado em Imperatriz (MA) tentou matar a mãe deles no trabalho, antes de enviar o doce para a casa da família. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

Jordélia Pereira Barbosa, 36, se hospedou em um hotel na cidade e foi até o supermercado em que Mirian Lima trabalha no dia 16 de abril. Ela colocou uma peruca preta e disse ao gerente que era representante comercial.

Suspeita pediu para fazer uma degustação de chocolate apenas com as operadoras de caixa do estabelecimento, justamente a função da vítima, mas o gerente negou. Jordélia, então, foi até o pátio do supermercado para oferecer a degustação.

“Eu até olhei para lá [onde acontecia a degustação], mas não fui”, contou Mirian ao Fantástico. Como a primeira tentativa não funcionou, a suspeita comprou o ovo de páscoa e envenenou o doce, segundo a Polícia Civil.

Mirian e os dois filhos passaram mal após comerem o chocolate. Evelyn Fernanda Rocha Silva, 13, e Luís Fernando, 7, morreram. Mirian chegou a ficar internada na UTI, mas se recupera bem.

CHUMBINHO

A Polícia Civil do Maranhão confirmou no último dia 30 que o ovo de Páscoa ingerido pela família estava envenenado com chumbinho. O pesticida é altamente tóxico.

Investigação do caso foi concluída. A Secretaria da Segurança Pública do Maranhão informou que foram encontrados vestígios de um pesticida altamente tóxico nos materiais biológicos das vítimas, no ovo de chocolate e em materiais apreendidos com a suspeita.

Suspeita foi presa em 17 de abril. A polícia indiciou Jordélia Pereira Barbosa, 36, por dois homicídios qualificados e por tentativa de homicídio contra a mãe das vítimas. A suspeita, que havia sido levada inicialmente para a unidade prisional em Santa Inês, foi transferida para presídio feminino em São Luís, onde vai aguardar julgamento.

Jordélia é ex-namorada do atual companheiro de Mirian. Ela estava em um ônibus que saiu de Imperatriz para a cidade de Santa Inês, onde mora, quando foi detida. A cidade fica a cerca de 400 quilômetros de onde o crime aconteceu. O UOL não conseguiu contatar a defesa dela.

Mulher assumiu que comprou o ovo, mas negou o envenenamento. A defesa, em nota enviada à TV Globo, afirmou que “os fatos alegados serão em tempo oportuno devidamente esclarecidos no bojo do processo judicial.

A polícia suspeita de crime por vingança e diz que o crime foi premeditado. Jordélia foi indiciada por duplo homicídio qualificado e por tentativa de homicídio com dolo direto. Se condenada, ela pode pegar penas que variam de 12 a 30 anos de prisão por cada crime.