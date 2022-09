Mulher humilhada por bolsonarista fala sobre a situação

Dona Ilza é diarista, e desde o começo da pandemia, conta com a doação de marmitas para se alimentar com dignidade

Um vídeo feito no sábado, onde um bolsonarista humilha uma mulher após descobrir que ela votaria no Lula, viralizou. A mulher, Ilza Ramos Rodrigues, disse ter ficado mexica com o episódio, e que não conseguiu ver o vídeo, feito por Cassio Joel Cenali.

Ela é diarista, e contou que começou a receber doações de marmitas durante a pandemia da covid-19. Antes, elas eram enviadas por um senhor para quem ela fazia faxina, mas com o falecimento dele, as quentinhas passaram a ser levadas pelo bolsonarista.

No vídeo, Cenali nega a entrega de uma marmita para a senhora de 52 anos após descobrir que ela era eleitora do PT. “Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. A senhora peça para o Lula agora, beleza?”, afirma o empresário.

Quando o apoiador de Bolsonaro começou a gravar, Ilza achou que ele gravaria para uma ONG. Mas na hora que começou o vídeo, Cenali gritou: É Bolsonaro’. “Fiquei sem ação. O que ele fez foi me humilhar. Só porque ele tem dinheiro, tem o carrinho dele, ele quis me humilhar”, disse a diarista.

Arrependimento

Depois que o vídeo viralizou, a repercussão foi muito negativa. Por isso, Cenali gravou um vídeo se desculpando. “Estou aqui para pedir desculpa pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua, inclusive para essa senhora. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu. É um trabalho que eu faço com recurso meu, não tenho apoio político nisso aí, não tenho nada. Eu só quero a caridade”, disse ele.

Entretanto, Ilza disse ainda não ter recebido um pedido de desculpas do empresário. “Pelo menos tem gente no mundo inteiro que está vendo e me dando carinho”, completou.