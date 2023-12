Mulher é presa em avião com cocaína diluída em tecido

Na noite da última sexta-feira (22), a Polícia Federal (PF), em colaboração com a Força Aérea Brasileira (FAB), efetuou a prisão em flagrante de uma mulher de 35 anos que estava transportando aproximadamente 5kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A ação conjunta contou com o suporte de cães farejadores da Aeronáutica, destacados pela Delegacia Especial de Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão. Essa equipe identificou uma passageira brasileira que carregava a substância entorpecente dissolvida em tecidos de alguns ponchos, dispostos em sua bagagem de mão. A mulher pretendia embarcar em um voo com escalas em Paris (França), Seul (Coreia do Sul), e Tóquio (Japão) como destino final. Após o flagrante, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde enfrentará acusações pelo crime de tráfico de drogas.