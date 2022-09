Mulher e filho são resgatados de cárcere privado no litoral de SP

O agressor foi preso em flagrante por sequestro e cárcere privado, violência doméstica, lesão corporal e tentativa de feminicídio

Uma mulher de 32 anos e seu filho, de quatro, foram resgatados na sexta-feira (9) após serem mantidos em cárcere privado em uma casa localizada no bairro Caraguava, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo.

De acordo com informações das PM (Polícia Militar) a situação já durava cerca de um mês. Um homem identificado como Robenilson Silva Oliveira, 37, foi preso em flagrante.

A PM recebeu a denúncia de que uma mulher estaria acorrentada e trancada no local e ao chegar no endereço, os policiais já ouviram gritos de socorro. Imediatamente eles pularam o muro da casa e fizeram contato com a mulher, que disse estar trancada.

Os policiais então conseguiram abrir o cadeado e encontraram a vítima com diversos ferimentos e hematomas no corpo, além dela ter relatado fortes dores na costela.

A vítima teria relatado que morava em Juquiá (SP), no Vale do Ribeira, e foi para Peruíbe a convite do suspeito. Ela teria sido informada que poderia morar no local até que pudesse pagar o aluguel, mas passou a ser agredida pouco tempo depois.

O suspeito também impedia que a mulher ou seu filho pudessem sair de casa, segundo a polícia.

Enquanto a mulher relatava as agressões aos policiais, o suspeito também chegou no local e, ao ser questionado, negou todas as agressões. O filho da vítima, entretanto, também informou que havia sido agredido, apontando para a cabeça e para o braço direito.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

Diante das informações, o agressor foi preso em flagrante por sequestro e cárcere privado, violência doméstica, lesão corporal e tentativa de feminicídio. O caso foi registrado na Delegacia de Peruíbe e é investigado pela Polícia Civil.

A mulher e o filho dela foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao IML.