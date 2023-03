Motorista é achado morto com bilhete sobre abuso

Um motorista de aplicativo de 28 anos foi achado morto dentro de um carro com um bilhete que o acusava de ter abusado sexualmente

São Paulo, SP

Um motorista de aplicativo de 28 anos foi achado morto na manhã desta quinta-feira (23) dentro de um carro com um bilhete que o acusava de ter abusado sexualmente de uma menor de idade. A reportagem apurou que a vítima não tinha passagem. O caso aconteceu em Sorriso (MT).



“Motivo da morte: ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele. Agora vai abusar de menina de menor no inferno”, dizia o bilhete achado ao lado do homem morto.



O QUE SE SABE ATÉ O MOMENTO



O corpo do homem estava dentro de um veículo modelo Ford Ka, localizado nos fundos de uma escola no bairro Morada do Bosque, em uma região de mata. O automóvel estava abandonado em um buraco.

A área foi isolada pela Polícia Militar após uma testemunha que estava caminhando no local ver a pessoa morta dentro do veículo.



O homem já estava sem vida, no banco do carona, com marcas de sangue e sinais de violência quando foi encontrado, segundo a Polícia Civil.



Um sargento da PM disse à TV Cidade Verde Sorriso que o corpo tinha perfurações, aparentemente por arma de fogo. A TV, porém, mostrou o corpo no banco de trás.



“A corporação está em diligências para identificar e prender os envolvidos no crime.”

À reportagem, a Polícia Civil confirmou que o homem morto não tinha passagem por crimes.



IRMÃO DIZ QUE HOMEM MORTO ERA TRABALHADOR



Sob anonimato, o irmão do homem morto disse à TV que o rapaz era “trabalhador”.



“Era um trabalhador, cara. Rala até às 00h para conseguir o pão e tá aí ó. Covarde demais quem fez isso.

Não sei [o que teria acontecido]. Só sei que ele trabalhava até tarde porque é motorista né? [Ele tinha passagem na polícia e era envolvido com pedofilia?] Nunca. Você é doido? Ele é casado. Muito estranho.

Rapaz novo, olha o jeito que ele está.”, afirmou o irmão.