Viagem de Lula terá seminário com políticos e empresários de Brasil e China

A agenda do presidente Lula na China incluirá um seminário na próxima segunda-feira (27) sobre desenvolvimento sustentável

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na China incluirá um seminário na próxima segunda-feira (27) sobre desenvolvimento sustentável, com a presença de ministros e empresários dos dois países.



O evento é promovido pelo Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), com patrocínio de empresas como Suzano, Vale, JBS, Cargill e Syngenta.



Lula fará discurso no debate de abertura, do qual participarão também as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), além de seus correspondentes chineses.



Também haverá painéis com governadores, empresários e diretores de think tanks brasileiros e chineses.

O evento foi organizado por Marcos Caramuru, ex-embaixador na China e conselheiro do Cebri, e Larissa Wachholz, também ligada à entidade.