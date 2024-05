Motorista de ônibus tem mal súbito e mata uma pessoa atropelada em calçada no Rio

THIAGO BOMFIM

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Um acidente envolvendo um ônibus nesta quinta-feira (2) deixou uma pessoa morta e outra ferida em uma borracharia no Rio de Janeiro.

Duas pessoas foram atropeladas. César Gomes, de 34 anos, morreu no local. Outra pessoa, que não teve a identidade divulgada, foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Um vídeo mostra momento do acidente. Na gravação, é possível ver uma das vítimas abaixada, consertando a moto, antes de ser atropelada pelo ônibus. O veículo bate em outras motos que estavam estacionadas no local, junto a pneus da borracharia.

O motorista de ônibus teve mal súbito enquanto dirigia, segundo a Polícia Civil. Após o acidente, ele foi levado à 25ª DP para prestar esclarecimentos. O coletivo fazia a rota da linha 249 (Água Santa-Castelo).

O caso é investigado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que imagens do interior do ônibus serão analisadas, e testemunhas serão ouvidas.

A Rio Ônibus afirmou que lamenta o ocorrido. “A empresa aguarda resultado de perícia técnica para entender a dinâmica do acidente”, diz a nota divulgada pela empresa.