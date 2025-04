Motorista de carro de luxo atropela e mata homem na calçada em Guarulhos (SP)

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O motorista de um carro de luxo foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (11), depois de atropelar e matar um homem na calçada, no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo.



O atropelamento aconteceu por volta das 2h, na avenida Tiradentes. Erik Rodrigo Batista, 38, que dirigia uma Audi Q3, fugiu sem prestar socorro, segundo a polícia.



A reportagem ligou e enviou mensagens ao advogado do motorista no início da tarde desta sexta, mas ele não respondeu até a publicação deste texto.



Segundo relato de testemunhas à polícia, o Audi atingiu Cristiano Almeida da Cruz, 38, enquanto ele andava na calçada.



De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram a vítima já sem vida. No local, testemunhas afirmaram que o motorista fugiu sem prestar socorro.



Os policiais, então, realizaram buscas nas proximidades e localizaram Batista que, segundo a SSP, confessou ter consumido bebidas alcoólicas e se negou a realizar o teste do bafômetro.



Segundo o boletim de ocorrência, o motorista disse aos policiais que todas as quintas-feiras participa de um happy hour com colegas de trabalho. Ele ainda afirmou que estaria bebendo desde as 16h e teria ingerido cerca de oito garrafas de 600 ml de cerveja.



Batista afirmou, ainda de acordo com o registro policial, ter notado que havia colidido com algo ao subir na calçada com o automóvel, mas optou por seguir seu trajeto.



Os policiais disseram, de acordo com o BO, que o motorista tinha sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, forte odor etílico e dificuldade na coordenação motora (andar cambaleante).



A perícia foi acionada e o caso registrado no 1º DP da cidade como omissão de socorro, embriaguez ao volante e homicídio.