Motociclista empina moto, atropela e mata homem de 60 anos em MG

GILVAN MARQUES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um homem de 60 anos morreu ontem (25), em Pouso Alegre (MG), após ser atropelado por um motociclista que empinava a moto apenas com a roda traseira no momento do acidente. O idoso atravessava a rua, no bairro São Geraldo, quando foi atingido pela moto.



Jovem de 20 anos foi responsável pelo atropelamento. Ele fugiu do local com a ajuda de outra pessoa, conforme informou a PM (Polícia Militar) à reportagem. Ninguém teve a identidade revelada. O rapaz segue foragido.



A vítima morreu a caminho do hospital. Uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada por volta das 15h30 para prestar os primeiros atendimentos ao idoso. Na sequência, a equipe do SAMU o levou para um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho.



Idoso caminhava mancando no meio da avenida. Imagens de câmera de segurança instalada no local mostram que o homem atravessava a rua quando foi atingido pela moto, que estava sendo empinada apenas com a roda traseira no momento da batida.



O autor fugiu deixando no local a motocicleta usada no acidente. O outro (um homem de 28 anos), que ajudou o autor a fugir, voltou ao local e preso. Ele também teve o seu celular apreendido.



Código de Trânsito Brasileiro proíbe fazer malabarismo. Empinar a moto ou equilibrá-la sobre uma das rodas é considerado uma infração gravíssima. Gera perda de sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47, além da suspensão do direito de dirigir. Esse tipo de manobra é conhecido popularmente como “grau”.



Segundo dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), o volume de infrações referente a se equilibrar em apenas uma das rodas aumentou 53% entre janeiro e abril de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo balanço feito pela reportagem do UOL Carros.