Morre terceiro menino atingido por raio em campo de futebol no Pará

Vitor Augusto de Souza Silva, 14, que estava internado há cerca de 15 dias após ter sido atingido por um raio em um campo de futebol no Pará, morreu na quinta-feira (26), conforme divulgado pela prefeitura de Santana do Araguaia, onde ele morava.

Vitor Augusto de Souza Silva estava internado no Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção, e morreu na manhã desta quinta -a causa da morte não foi divulgada.

Em postagem no Instagram, a prefeitura lamentou a morte do adolescente, se disse “consternada” diante a fatalidade e prestou solidariedades aos familiares.

“Aos pais, amigos e familiares, os nossos mais sinceros sentimentos, rogando a Deus que o receba em seus braços e console a todos”, declarou a prefeitura de Santana do Araguaia, em nota.

Relembre o caso

Nove crianças foram atingidas por um raio durante a chuva que caiu em Santana do Araguaia, no Pará, no último dia 10 de outubro. O grupo estava embaixo de uma árvore quando o raio caiu.

Além de Vitor Augusto, que morreu ontem, Pietro Nery, de 9 anos, e João Emanuel, de 10 anos, morreram ainda no local.

Outra vítima, que não teve a identidade divulgada, continua hospitalizada.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o fato.