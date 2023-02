Morre bebê com doença rara no coração, em SP

Eloá estava com uma hemorragia interna e foi intubada. Ela precisava fazer uma cirurgia chamada laparotomia exploratória

Nessa quinta-feira (23), a bebê Eloá Vitória da Silva Vicente, de 3 meses, morreu. A criança nasceu com uma doença rara no coração e, somente após protestos da família, foi transferida de Pernambuco para um hospital em São Paulo.

A informação foi divulgada pela mãe dela, Etiene Paula da Fonseca. Ela contou que a menina precisou passar por uma cirurgia.

De manhã, Etiene contou que Eloá estava com uma hemorragia interna e foi intubada. Ela precisava fazer uma cirurgia chamada laparotomia exploratória, realizada geralmente para descobrir a causa de algum problema. Nesse caso, a hemorragia.

Menos de duas horas depois, a menina morreu. Nas redes sociais, a mãe de Eloá também disse que está aguardando resposta do governo do estado para trazer o corpo da bebê para Pernambuco.

Relembre o caso

A bebê Eloá nasceu em novembro de 2022, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. Quando tinha seis dias, foi diagnosticada com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, uma má-formação, que afeta o funcionamento do órgão.

Os médicos notaram que ela tinha dificuldades na respiração. Por causa do problema, Eloá foi transferida para o Procape, ligado à Universidade de Pernambuco (UPE).

A família dela conseguiu, na Justiça, uma decisão que determinou a transferência de Eloá para São Paulo, custeada pelo governo de Pernambuco.

Segundo a mãe de Eloá, a bebê precisava de, ao menos, três cirurgias em São Paulo e foi transferida no início de janeiro.