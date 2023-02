Sobe para 54 o número de mortes após chuvas no litoral norte de SP

O número de mortes causadas pelos fortes temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo no fim de semana de carnaval subiu para 54

O número de mortes causadas pelos fortes temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo no fim de semana de carnaval subiu para 54. Do total, 53 são em São Sebastião e uma em Ubatuba, segundo o último balanço divulgado às 8h desta sexta-feira, 24. Os trabalhos de buscas entraram no sexto dia. Até o momento, 38 corpos foram identificados e liberados para o sepultamento. São 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Ainda de acordo com o governo de São Paulo, equipes do município de São Sebastião, com psicólogas e assistentes sociais, fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. No momento, a prioridade permanece no socorro às vítimas, assim como no atendimento aos 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados.

O governo paulista orienta turistas a não viajarem para as regiões afetadas do litoral norte. “O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região”, disse, em nota.

A Polícia Militar acrescenta ainda que as rodovias da região precisam estar livres para que veículos de socorro e de resgate possam circular livremente. “A PM orienta também que as doações sejam feitas em postos que não estejam localizados nos municípios atingidos.”

Estradas com interdições

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou na noite de quinta-feira, 23, o tráfego de veículos no km 174 da Rodovia Rio-Santos, no trecho entre São Sebastião e Ubatuba. “Desde a última quarta-feira, 22, a circulação de veículos de serviço e emergência estava autorizada no local. A partir de agora, todos os veículos podem circular pelo trecho, que, no momento, funciona em operação comboio”, disse o governo estadual.

A subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes ou Rodovia dos Tamoios, a depender do ponto na Rio-Santos onde o motorista se encontra.

“Caso esteja na altura da Praia de Juquehy (km 176), no sentido de Bertioga, a rota é somente pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. Para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da Rio-Santos, no km 174, as rotas alternativas podem ser pela Rodovia dos Tamoios ou pela Rodovia Oswaldo Cruz, disse, em nota

Já as obras de reparo na Rodovia Mogi-Bertioga terão duração de até ao menos 180 dias. A liberação parcial, segundo o governo paulista, está prevista para ocorrer em dois meses.

Estadão Conteúdo