Ministério da Saúde contratará nova empresa para fazer a segurança cibernética do DataSUS

A contratação visa corrigir as fragilidades que permitiram o hackeamento de dados do SUS (Sistema Único de Saúde) em 2020 e 2021

O Ministério da Saúde abrirá uma licitação para contratar uma empresa que fará a segurança cibernética do DataSUS. A aquisição do serviço de SOC (Security Operation Center – Centro de Operação de Segurança em português) visa corrigir as fragilidades que permitiram o hackeamento de dados do SUS (Sistema Único de Saúde) em 2020 e 2021.

Com 49 páginas, o processo de instrução elaborado pelo Departamento de Informática do DataSUS da pasta ministerial, ao qual o Jornal de Brasília teve acesso com exclusividade, procura substituir o contrato vigente que encerrará em setembro.

“Contratação de empresa especializada em segurança cibernética para prestação de serviços gerenciados de segurança da informática envolvendo operação, administração, monitoramento, consolidação dos eventos de segurança e resposta a incidentes de segurança da informática para o Ministério da Saúde”, especifica o documento.

A intenção do ministério será lançar o edital até o fim de junho, para que o processo, que ocorrerá de maneira virtual, possa ser finalizado até o encerramento do atual contrato vigente.

A pressa, contudo, existe uma razão. Técnicos e servidores do alto escalão do ministério não querem estender o atual contrato de forma emergencial, para evitar chamar a atenção do TCU (Tribunal de Contas da União).

Nos bastidores, duas fontes com atuação no Ministério da Saúde contaram à reportagem que a expectativa é de que o edital seja lançado com um valor base entre R$ 30 milhões e R$ 35 milhões.

O montante, porém, poderá abaixar a depender da concorrência, mas o vencedor precisará fornecer sete serviços que já estão descritos no Termo de Referência, obtido pelo JBr.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a “imagem 1” presente no TR elaborado pelo ministério:

Ainda segundo o processo de instrução, serão necessários a criação pela empresa de 28 novos postos de trabalho para a prestação dos serviços em diversas unidades do Ministério da Saúde localizadas em Brasília e no Rio de Janeiro.

Veja a tabela de onde serão alocados os funcionários a serem fornecidos pela empresa vencedora:

Procurado pela reportagem, o Ministério da Saúde não se posicionou sobre o caso, o espaço permanece aberto para eventuais manifestações.