Ministério da Educação se pronuncia sobre problema em site do Inep

O Ministério da Educação emitiu uma nota nesta terça-feira para explicar sobre a instabilidade apresentada no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o que impactou na divulgação da notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na data de ontem.



Confira a nota:

“Após a disponibilização do sistema de divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, às 18h desta segunda-feira, 29 de março, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) identificou que o acesso.gov.br não estava respondendo à alta demanda de acessos dos participantes. Em contato com o Serpro, responsável pela plataforma gov.br, foi identificada inconsistência técnica, que impactou o acesso dos estudantes à Página do Participante.

Após a reinicialização dos servidores que atendem à aplicação, o Serpro informou que a inconsistência apresentada foi resolvida no mesmo dia e que o acesso.gov.br foi completamente normalizado à meia noite desta terça-feira, 30 de março. A partir daí, foi possível ao Inep identificar uma inconsistência no código do sistema de seu portal, que foi corrigida pela equipe do instituto às 7h38. Com isso, o serviço passou a ser corrigido gradativamente, até seu completo restabelecimento, às 9h30.

O Inep registra a pronta resposta e parceria que ocorreu entre o instituto, o Serpro e o Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Governo Digital, envolvendo cerca de 50 técnicos que trabalharam durante toda a madrugada, e, por mais de 13 horas, visando fornecer à sociedade os resultados do Enem 2020.”

Com informações do Ministério da Educação