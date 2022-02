Ministério da Educação nega pedido da Anhanguera para abrir curso de odontologia

O bacharelado funcionaria no Unifian (Centro Universitário Anhanguera), no município de Leme (SP), com 60 vagas anuais

O Ministério da Educação indeferiu novamente nesta segunda-feira (7) o pedido de autorização feito pela Anhanguera para abrir um curso de odontologia. O bacharelado funcionaria no Unifian (Centro Universitário Anhanguera), no município de Leme (SP), com 60 vagas anuais. O pedido já havia sido negado em setembro de 2021 pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, mas a Anhanguera recorreu. Na decisão da época, o curso obteve conceito suficiente para sua aprovação, mas recebeu nota inferior a 3, o mínimo exigido, em um dos critérios avaliados, que trata do corpo docente e tutorial -o que inviabiliza o aval, segundo o órgão. Procurada pelo Painel S.A., a Anhanguera afirma que vai formalizar um novo pedido de autorização para o curso de odontologia assim que houver a nova janela do processo. "A instituição ressalta que oferece um alto nível de ensino e estrutura física de qualidade, conforme pode ser verificado nas demais unidades da marca que possuem o curso de odontologia", diz a instituição em nota. A negativa do MEC acontece na esteira de outro problema da Anhanguera com órgão. No mês passado, a Secretaria de Educação Superior instaurou processo administrativo contra a Faculdade Anhanguera de Campinas por suspeita de descumprimento das condições do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).