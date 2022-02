Minas Gerais tem 18 novos distritos municipais

IBGE divulgou hoje atualização de subdivisões municipais no país

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta terça-feira (22) mais uma atualização na lista de subdivisões municipais do país. Em relação ao ano anterior, o atual levantamento, referente a 2021, traz o acréscimo de 18 distritos municipais, todos em Minas Gerais.

No levantamento mais recente, a estrutura territorial brasileira mantém seus 5.568 municípios, o mesmo número desde 2013. Somam-se a esses municípios um distrito federal (Brasília) e um distrito estadual em Pernambuco (Fernando de Noronha). As informações são da Agência Brasil.

Segundo o IBGE, as divisões intramunicipais passam por mudanças com maior dinamismo. Em 2021, totalizaram 10.649 distritos municipais contra 10.631 em 2020. O número de subdistritos se mantém: 683.

As diferenças estão relacionadas à extinção pelos municípios dessas estruturas territoriais, o que se reflete nos cadastros do IBGE.

Todos os 18 novos distritos integram municípios do estado de Minas Gerais, com destaque para quatro no município de Governador Valadares, dois no município de Miraí e dois no município de Conceição do Mato Dentro.

A Divisão Territorial Brasileira detalha a estrutura territorial do país, enumerando as macrorregiões, unidades da Federação, mesorregiões, microrregiões e municípios, além de suas subdivisões internas, os distritos e subdistritos ou regiões administrativas.

O IBGE sistematiza todas essas informações, monitorando eventuais alterações na Divisão Político-Administrativa, por meio de atualizações anuais.