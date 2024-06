Menino de 4 anos é achado morto em piscina após 2 dias desaparecido no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O corpo de um menino de 4 anos foi encontrado na beira de uma piscina de um salão de festas na comunidade do Rollas, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), nesta quarta-feira (5).



Kaique Gabriel Lima da Silva estava desaparecido desde segunda-feira (3). A criança foi vista com vida pela última vez no mesmo salão de festa em que seu corpo foi encontrado. Na ocasião, ele estava com a mãe e com outros familiares, segundo informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro.



Pai acionou a PM na tarde da terça-feira (4), após ser informado do sumiço do filho. Marco Aurélio de Paula Lima explicou que Kaique morava com a mãe, e que ela só teria dado falta da criança por volta das 22h da segunda-feira.



Testemunhas relataram que a mãe teria ingerido bebida alcoólica durante todo o dia na festa. A mulher deve prestar depoimento à polícia para esclarecer o que teria acontecido.



Causa da morte ainda não foi constatada. A polícia não descarta a possibilidade de afogamento porque a água da piscina estava turva e tinha cerca de um metro e meio de profundidade, suficiente para afogar uma criança de 4 anos.



Pai diz não acreditar na possibilidade de afogamento. Ao RJ no Ar, da RecordTV, ele contou que o salão de festas foi inteiramente vasculhado durante as buscas e que a piscina passou por uma limpeza na terça e o corpo de Kaique não estava no local.



Meu filho não se afogou, porque haveria vestígios. A mão dele estava normal, a barriga dele estava vazia, não tinha água, eu apertei tudo.



— Marco Aurélio de Paula Lima, pai de Kaique

O caso é investigado pela 36ª DP de Santa Cruz. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e familiares estão sendo ouvidos. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte e esclarecer todos os fatos.