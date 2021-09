Mega-Sena paga neste sábado R$ 45 milhões

As apostas para a Mega-Sena ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, pelo Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou aplicativo Loterias Caixa até as 19h (horário de Brasília) deste sábado

Havolene Valinhos

Folhapress

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (11) a Mega-Sena que vai pagar cerca de R$ 45 milhões para aposta que acertar as seis dezenas. O valor está acumulado há cinco concursos.



Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números.



As apostas para a Mega-Sena ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, pelo Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou aplicativo Loterias Caixa até as 19h (horário de Brasília) deste sábado. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente para usuários dos sistemas Android e iOS. Neste sábado, a Caixa também sorteia prêmio estimado de até R$ 150 milhões da Lotofácil da Independência.



O valor da aposta pela internet é o mesmo que é cobrado na casa lotérica. No entanto, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania, por exemplo.



O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).



Os sorteios da Mega-Sena são realizados tradicionalmente às quartas-feiras e aos sábados. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.