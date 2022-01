Mega da Virada é dividida por apostas de Campinas (SP) e Cabo Frio (RJ)

Cada aposta levará R$ 189.062.363,74. Em Cabo Frio, o ganhador fez um jogo simples, com seis dezenas. Em Campinas, um bolão com 11 números acertou os seis números sorteados

Uma aposta de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e uma de Campinas, em São Paulo, vão dividir o maior prêmio da história das Loterias da Caixa, R$ 378 milhões. A Mega-Sena da Virada (concurso 2440) sorteou, na noite desta sexta-feira (31), os números 12, 15, 23, 32, 33 e 46.

Cada aposta levará R$ 189.062.363,74. Em Cabo Frio, o ganhador fez um jogo simples, com seis dezenas. Em Campinas, um bolão com 11 números acertou os seis números sorteados.

Pessoas que acertaram cinco dezenas também vão passar 2022 com um pouco mais de dinheiro na conta. E foram várias pessoas: 1.187 felizardos. Os prêmios para esses acertadores ficaram entre R$ 50.861,33 e R$ 1.525.839,84, segundo a Caixa.

O prêmio deste ano é superior aos R$ 325,2 milhões do ano passado. De acordo com a Caixa, a Mega da Virada 2021 já arrecadou mais de R$ 1,4 bilhão e, até agora, já é mais de 64% superior à arrecadação do concurso especial realizado em 2018.

As apostas para a edição de 2021 começaram em 16 de novembro e se encerraram às 17h desta sexta. O sorteio será, como manda a tradição, às 20h (de Brasília).

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas e aplicar o prêmio estimado na poupança, terá uma renda mensal de mais de R$ 1,6 milhão.

Se o felizardo ou felizarda quiser investir em aeronaves, pode ter uma frota de 92 jatinhos que custam R$ 4 milhões cada. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como o valor da Mega da Virada não acumula, se não houver ganhadores na faixa principal (seis números), o montante será dividido entre os acertadores da quina, e assim por diante. Até hoje, 109 ganharam o prêmio máximo

Na Mega da Virada, realizada desde 2009, já foram 72 dezenas sorteadas até 2020. O número que mais saiu foi o 10, sorteado quatro vezes.

No caso da Mega, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).