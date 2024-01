Mega da Virada 2023 vai pagar R$ 588,9 milhões; veja os números sorteados

São Paulo, SP (Folhapress)

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste domingo (31) o sorteio do concurso 2670 da Mega-Sena da Virada, com prêmio principal no valor de R$ 588.891.021,22 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, foram: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56.

O resultado fica disponível na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal.

Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).