Médicos são assassinados a tiros na orla do Rio de Janeiro

Na madrugada desta quinta-feira (5), três médicos foram assassinados a tiros em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos, que ainda não foram identificados, pararam em um carro próximo às vítimas e dispararam pelo menos 20 vezes antes de fugir.

Como os bandidos não falaram nada e também não levaram nada, a Polícia Civil do RJ acredita na hipótese de execução.

Os médicos foram identificados como Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf de Souza Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. Os três são ortopedistas que atuam fora do Rio de Janeiro, e estavam lá para um congresso. Além deles, Daniel Proença também foi atingido por pelo menos três tiros, mas foi levado com vida para o hospital.

Corsato, médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo (USP), e Bomfim são registrados no Conselho de Medicina de São Paulo. Já Almeida é registrado no conselho baiano.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local, testemunhas são ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.