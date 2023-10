Médico que sobreviveu a ataque levou 14 tiros

Os outros três médicos que estavam com ele, Diego Bomfim, Marcos Corsato e Perseu Almeida, não resistiram e morreram no local

“Só algumas fraturas, mas vai dar certo”. É assim que o médico Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, se mantém otimista após levar 14 tiros em ataque que vitimou três colegas de profissão na madrugada de onte (5), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O grupo de amigos estava na terra carioca para um congresso internacional de ortopedia, e confraternizava em um quiosque na orla quando foi surpreendido por homens que chegaram já atirando, não pegaram nada e fugiram. Nesta sexta-feira (6), a polícia encontrou o corpo de dois suspeitos.

Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida não resistiram e morreram no local. Daniel, o único sobrevivente, passou por cirurgia e, por meio de vídeo, agradeceu a todos pela preocupação. “A gente vai sair dessa juntos”, disse ele em vídeo publicado pela jornalista Lu Lacerda. Na gravação, ele aparece com uma máscara de oxigênio e deitado na cama do hospital. De acordo com o último boletim médico, seu estado de saúde é estável.