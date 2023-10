Polícia encontra corpos de suspeitos de matar médicos

Lideranças do Comando Vermelho não teriam gostado da repercussão do caso, já que inocentes acabaram sendo mortos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) encontrou quatro corpos, distribuídos em dois carros, que teriam envolvimento na execução dos três médicos na madrugada de ontem (5), em quiosque na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do RJ.

Com apoio da inteligência da polícia, a investigação confirmou que dois dos quatro corpos encontrados são de suspeitos de terem atirado nos médicos: o de Philip Motta Pereira, conhecido como Lesk, e o de Ryan Nunes de Almeida. Outros dois corpos encontrados ainda não foram identificados.

Já se sabe que outros dois suspeitos que estariam envolvidos na morte dos médicos – Bruno Pinto Matias, o Preto Fosco, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW – não estão entre os mortos.

De acordo com a PCRJ, os suspeitos foram mortos a mando de lideranças da facção do tráfico que fazem parte. Lideranças do Comando Vermelho não teriam gostado da repercussão do caso, já que inocentes acabaram mortos.

O crime

Um grupo de médicos paulistas estava no Rio de Janeiro para um congresso internacional de ortopedia e foram confraternizar em um quiosque na Barra da Tijuca, próximo ao hotel que eles estavam hospedados. Porém, por volta de 1h da manhã de quinta-feira (5), foram surpreendidos por homens que saíram de um carro já atirando nos profissionais da saúde. Os criminosos foram embora sem levar nada.

A investigação acredita que o crime não teve um planejamento prévio, e que os criminosos receberam uma informação dando a localização da suposta vítima. A partir daí, eles decidiram partir para a execução na mesma hora. Diego Bomfim, irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOl-SP), Marcos Corsato e Perseu Almeida morreram no local. Daniel Proença também foi atingido, mas está hospitalizado.