Média de óbitos por Covid-19 fica abaixo de 200

Pela primeira vez, desde o dia 21 de janeiro de 2022, a média móvel de óbitos por Covid-19 ficou abaixo de 200. Nesta quarta-feira (6), a taxa chegou a 194,3. A redução se deu após a alta de mortes com a chegada da Ômicron, que o índice era de 195,7. Os dados são do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

Acre, Roraima, Amapá, Tocantins, Paraíba e Espírito Santo não registraram óbitos em 24 horas pela doença. Segundo o Ministério, a queda ocorreu pela ampla Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

A tendência de queda na média móvel de casos de covid completou 60 dias seguidos, desde o pico causado pela variante Ômicron, nesta quarta. O índice passou de 183.150, em 05 de fevereiro, quando a pandemia atingiu a máxima histórica de casos, para 24.090, nesta quarta. Um recuo de 86,85%.

*Com informações do Ministério da Saúde