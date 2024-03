Mecânico que sobreviveu a queda de avião da PF foi ‘projetado’ para fora

Mecânico foi o único sobrevivente do acidente. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital João XXIII, na capital mineira

MARIANA DURÃES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O mecânico que sobreviveu a queda de um avião da PF provavelmente “projetado para fora da aeronave”, segundo avaliou um dos bombeiros que atendeu à ocorrência.

Walter Luís Martins sobreviveu ao incêndio que tomou o avião após a queda. “Ali, por conta da cinemática da queda do avião, a vítima foi projetada e essa vítima acabou ficando distante das chamas, do incêndio que foi gerado ali logo na sequência da queda.

Isso pode ter ajudado a não ter sofrido com essas chamas, com esse incêndio”, explicou o tenente Henrique Barcellos, que atendeu à ocorrência.

Posição na aeronave foi importante. Uma outra suposição dos bombeiros é de estar na posição de passageiro pode ter ajudado:

“Tudo depende de um trabalho de investigação, mas é que o mecânico estava num ponto mais atrás da aeronave em relação aos pilotos”.

“Os pilotos estão ali no bico, no nariz do avião praticamente. E essa posição mais atrás pode ter trazido também uma certa proteção ao mecânico, de não sofrer o primeiro impacto e também de não sofrer com aquele incêndio na parte frontal do avião”, completou o tenente.

Mecânico foi o único sobrevivente do acidente. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital João XXIII, na capital mineira.

O mecânico “está bem”. “Pessoal, quero tranquilizar a todos em relação ao Walter (…) Informo que ele está bem e logo estará em casa”, escreveu a esposa dele, Eliane Martins, em publicação no Facebook.

As vítimas fatais são os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto. Os dois eram comandantes de aeronave e trabalhavam na Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal, em Brasília.

O ACIDENTE

O Cessna Aircraft 208B chegou a decolar, mas caiu instantes depois. Segundo os bombeiros, a aeronave perdeu altitude, caindo na área lateral da pista.

Imagens mostram muito fogo e fumaça no local da queda. Vídeos do acidente foram compartilhados nas redes sociais.

Esta é a terceira ocorrência com o avião. Em 2020 e em 2019, foram registrados dois incidentes de “estouro de pneu”, de acordo com dados do Cenipa. O mais recente em um pouso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e o primeiro em Jundiaí (SP).

A FAB informou que investigadores foram acionados para apurar as causas do acidente. “A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, diz a Força Aérea Brasileira.

PF lamentou o ocorrido e disse que investiga o caso. “A Polícia Federal informa, com profundo pesar, que uma aeronave pertencente à instituição sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira (6/3) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte/MG”, diz a nota.