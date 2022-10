Manchas de óleo voltam a aparecer em praias na Bahia

A Marinha do Brasil informou na tarde desta terça-feira (11) que enviou equipes nos locais para monitorar a situação

Aléxia Souza

Rio de Janeiro, RJ

Fragmentos de óleo foram encontrados nesta segunda-feira (10) na praia do norte de Ilhéus, no sul da Bahia. Os materiais foram vistos em pelo menos três localidades do litoral até Serra Grande, no município de Uruçuca.

A Marinha do Brasil informou na tarde desta terça-feira (11) que enviou equipes nos locais para monitorar a situação. Ainda não se sabe a origem do óleo.

A Diretora de Meio Ambiente do município de Uruçuca, Claudia Cruz, afirmou à reportagem que os fragmentos voltaram a aparecer na região há cerca de uma semana.

“Eles chegam quando a maré enche e ficam nas areias quando esvazia. Agora, começaram a surgir pedaços maiores com pequenos mexilhões aderidos a eles”, disse.

O município informou ainda que foram recolhidos cerca de 20 recipientes de dez litros cada, na manhã desta terça-feira (11), durante uma ação de limpeza nas praias do Pompilho, Pés de Serra e Barra do Sargi, pela prefeitura.

No final de agosto, as manchas voltaram a aparecer no litoral da Bahia. Na ocasião, o material foi encontrado em praias de Salvador, São Francisco do Conde, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, entre outras. Isso ocorre três anos depois do maior desastre ambiental do litoral brasileiro.

Em 2019, manchas de óleo atingiram praias de 11 estados, causando um prejuízo estimado pela Polícia Federal em R$ 525 milhões.

As primeiras manchas foram registradas no dia 30 de agosto daquele ano, na Paraíba.

Em dezembro de 2021, a Polícia Federal concluiu as investigações e concluiu que um um navio petroleiro grego foi o responsável pelo derramamento da substância no mar.

Depois desse episódio, o óleo continuou aparecendo nas praias do Nordeste em episódios esporádicos.

Em junho de 2020, fragmentos de óleo foram encontrados em praias de Pernambuco e Alagoas. Em agosto de 2021, apareceram em Fernando de Noronha.