Mais de 600kg de cocaína apreendidos no Porto de Santos

Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão contra o tráfico internacional de drogas que acontece no Porto de Santos, litoral de São Paulo. O mandado foi expedido pela Justiça Federal na cidade.

O crime que deu origem à investigação ocorreu através da contaminação de contêiner com 603 kg de cocaína. O destino dele, que tinha como carga original milho, era Portugal, com transbordo no Porto de Rotterdam, na Holanda.

Anteriormente, no começo da investigação, a PF já havia prendido três pessoas por tráfico internacional de drogas.