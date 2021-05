Mais de 5,7 milhões de doses de vacinas são distribuídas

Em relação a gestantes e puérperas, a vacinação deverá prosseguir, no momento, apenas em mulheres com comorbidades

Mais de 5,7 milhões de doses das vacinas contra covid-19 AstraZeneca/Oxford e da Coronavac começam a ser distribuídas nesta quinta-feira (13). São 3,7 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 1,9 milhões de doses da Coronavac, do Instituto Butantan. Os dois imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada.

A nova remessa é destinada para segunda dose de trabalhadores da saúde, idosos entre 65 e 69 anos e entre 85 e 89 anos, povos indígenas, ribeirinhas e quilombolas, e para continuidade do esquema vacinal de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, e pessoas com deficiência permanente.

Em relação a gestantes e puérperas, o Ministério da Saúde ressalta que a vacinação deverá prosseguir, no momento, apenas em mulheres com comorbidades e com os imunizantes do Butantan ou da Pfizer/BioNTech.

A estratégia de distribuição de vacinas Covid-19 é revisada semanalmente em reuniões entre Governo Federal e representantes das secretarias estaduais e municipais, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: quatro semanas para a vacina do Butantan e 12 semanas para as doses da Fiocruz.

O Ministério da Saúde reforça para que a população tome a segunda dose da vacina Covid-19 mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório, assegurando a proteção adequada contra a doença.

MAIS DE 80 MILHÕES DE DOSES DISTRIBUÍDAS

O Ministério da Saúde está coordenando a 19ª pauta de distribuição de doses para a campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada em 18 de janeiro. Até o momento, contando com esse novo lote, já foram destinadas a todas as Unidades Federativas aproximadamente 82 milhões de doses de imunizantes.

Até o dia 12 de maio, mais de 48 milhões de doses já foram aplicadas. O andamento da vacinação no país pode ser acompanhado pela plataforma LocalizaSUS.

As informações são do Ministério da Saúde