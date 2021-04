Mais de 100 anos depois, caverna é redescoberta em MG

Para encontrá-la, os investigadores utilizaram os registros originais da cavidade e compararam com os mapas atuais da região de Curvelo

Há mais de 100 anos perdida, a caverna subterrânea Lapa de Quatro Bocas foi localizada no município de Curvelo, em Minas Gerais. Desaparecida dos registros desde então, a estrutura estava registrada com outro nome: Gurta do Tatu e só foi “redescoberta” por pesquisadores do Centro Universitário Newton Paiva, em Belo Horizonte.

Para encontrá-la, os investigadores utilizaram os registros originais da cavidade e compararam com os mapas atuais da região de Curvelo. “O fato de estarmos apresentando a descoberta [da caverna] este ano é especialmente gratificante. Afinal, trata-se da comemoração dos 220 anos do nascimento de Peter Lund”, disse Luciano Emerich Faria, um dos responsáveis pelo estudo.

Os dados originais eram do cientista dinamarquês Peter Lund, que, como esperado por Emerich, deve ter o legado eternizado com a redescoberta. “Acredito que seja importante valorizar a atuação de cientistas de gerações passadas, pois eles abriram caminho para muitas de nossas conquistas atuais”, comentou.