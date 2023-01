Mais 78 municípios são liberados para ativação do 5G, diz Anatel

Segundo a Anatel, até o momento, 140 municípios já foram liberados para utilização desta faixa, por onde funciona o 5G ‘puro’

Mais 78 municípios brasileiros, que estão próximos de capitais ou de cidades com mais de 500 mil moradores, poderão ter o 5G ativado em breve. De acordo com decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a partir da quarta-feira, 25, as operadoras que arremataram lotes na faixa de 3,5 GHz estão autorizadas para solicitar ao órgão o licenciamento e ativações de estações do 5G.

Segundo a Anatel, até o momento, 140 municípios já foram liberados para utilização desta faixa, por onde funciona o 5G ‘puro’. Diante desse número, 38,5% da população já tem potencial para receber a tecnologia.

Os novos municípios liberados estão em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia.

Outra decisão tomada pelo grupo de acompanhamento da implantação do 5G na Anatel definiu ainda um planejamento de liberação da faixa até o final do semestre.

“Quando serão liberadas centenas de municípios, com a previsão de que sejam alcançadas 1610 cidades”, informou a agência.

Estadão conteúdo