Maioria de tribunal vota a favor de impeachment de Witzel

Nesta sextafeira (30), o Tribunal Especial Misto votou a favor do impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Até o momento, sete magistrados já divulgaram votos favoráveis a condenação do chefe do Poder Executivo estadual. Agora, a Corte vai decidir qual será o período, em que Witzel terá seus direitos políticos cassados.

Para a desembargadora Teresa Castro Neves, o governador afastado tinha conhecimento a respeito de contratações ilegais que foram firmadas durante sua gestão.

“O governador tinha ciência inequívoca de todas as contratações ilegais. Não fez o suficiente daquele que ocupa um cargo público. Não é possível fechar os olhos com tamanhas irregularidades. Então, infelizmente, chego à conclusão de que ele participou do esquema”, destacou a magistrada.

Durante a realização de seu voto, o desembargador Fernando Foch frisou a importância das denúncias apresentadas contra Witzel, que pode ficar até cinco anos sem direitos políticos.

“As provas testemunhais são fortíssimas. O quadro era gravíssimo e também lesivo aos cofres públicos, em detrimento do interesse públicos. Era seu dever fiscalizar seus auxiliares”, alegou Fernando Foch

Também presente na votação, o magistrado Carlos Machado enfatizou que as investigações contra o governador afastado apontaram para recisão de contrato irregulares firmados pe Unir Saúde.

“Voto pela condenação do governador Wilson Witzel. Não se pode deixar de observar que a Unir Saúde teve rescindido nove contratos. Não obstante a isso, temos os inúmeros depoimentos colhidos onde todos aqueles foram uníssonos que a empresa não tinha condições de ser requalificada. Não podemos coroar os descumpridores de contratos de gestão”, destacou Carlos Machado.