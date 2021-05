Maio Amarelo: Ifood amplia projeto Anjos de Capacete

Esse projeto tem o objetivo de conscientizar as pessoas para um trânsito mais seguro e dessa vez com o incentivo de uma série de sorteios

Maio é o mês em que se comemora a segurança no trânsito. Neste mês, a rede de entregar Ifood resolveu promover diversas campanhas, entre elas a ampliação do Anjos de Capacete para o Nordeste. O projeto capacitou em Recife 24 entregadores parceiros da rede no atendimento de primeiros-socorros.

A capacitação acontecerá num modelo híbrido: online e presencial. Através da plataforma de capacitação iFood Decola os participantes do projeto vão poder aprender mais sobre teorias de primeiros socorros, que vão do módulo básico ao avançado. Já a parte presencial acontecerá nos próximos dias 17, 18, 19 e 20 de maio, e terá duração de 3h; parte essencial para que os entregadores aprendam técnicas práticas de primeiros socorros. O evento seguirá todos os protocolos de segurança contra a COVID-19. Nele, os participantes receberão as boas-vindas da presidente da CTTU, Taciana Ferreira; seguido de uma palestra sobre pilotagem segura com o agente de trânsito Marcos Costa; e encerrará com o treinamento em primeiros socorros promovido por instrutores do SAMU.

Além dele, o #TrânsitoResponsa também foi promovido. Esse projeto tem o objetivo de conscientizar as pessoas para um trânsito mais seguro e dessa vez com o incentivo de uma série de sorteios.

A iniciativa terá início na próxima terça-feira, 18 de Maio, e todos os entregadores já cadastrados e ativos na plataforma, até o dia 10/05, estão aptos a participar. Para conseguir os números da sorte, cada pessoa deve fazer a jornada de conhecimento sobre segurança no trânsito, que será disponibilizado em módulos dentro do site https://www.transitoderesponsaifood.com.br/. Quanto mais módulos concluídos, mais números da sorte o participante vai ganhar. Os prêmios serão vouchers de R$50 de gasolina, jaquetas do iFood e, na última semana de sorteio, uma motocicleta 0km. Mais informações estão disponíveis no Portal da campanha.

Mensageria ao longo do ano inteiro

Para muito além do mês de Maio, o iFood, em mais uma parceria com a prefeitura de São Paulo, vai enviar uma série de comunicados ao longo deste ano para seus 200 mil entregadores, que estão espalhados por todo o país. Os conteúdos farão parte da ação de conscientização da segurança no trânsito e contarão com temas como velocidade, ciclistas, seguro DPVAT, e outros. O formato das mensagens, que serão enviadas via WhatsApp, varia de curtos vídeos de 1 minuto, à imagens e textos. Algumas dessas chamadas vão levar o parceiro para o Portal do Entregador, onde ele vai encontrar informações especiais sobre segurança sobre o assunto e um guia em PDF com mais dicas de segurança.

Às campanhas de conscientização sobre direção segura, somam-se as iniciativas que o iFood promove para garantir o bem-estar físico do entregador. Entre elas, destacam-se a distribuição de equipamentos de proteção individual, o seguro contra acidentes, o acesso a planos de benefícios em saúde, os fundos de proteção em casos de doenças, entre outros.

“Para o iFood, a relação só é digna se quem trabalha com aplicativos puder fazê-lo em condições seguras e que lhe permitam gerar renda para garantir o próprio sustento, prosperar e realizar seus sonhos”, afirma Cláudia Storch, Diretora de Logística do iFood.