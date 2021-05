“Trem Satélite” é visto no céu de Brasília

O período durou quatro minutos e foi registrado às 18h45 pelo astrofotógrafo Leo Caldas, morador da capital

Na noite desta quarta-feira, o “trem satélite” do Space X voltou a ser visto no céu de Brasília. O dispositivo faz parte de um projeto chamado “Starlink” iniciado por Elon Musk, proprietário da fabricante de carros elétricos Tesla.

O período durou quatro minutos e foi registrado às 18h45 pelo astrofotógrafo Leo Caldas, morador da capital. Em agosto do ano passado, também houve recorde de passagem pela Capital Federal. Moradores de cidades como São Paulo em Minas Gerais e Juiz de Fora e Belo Horizonte no litoral de São Paulo também relataram esse fenômeno.

Segundo Paulo Brito, professor de física e astronomia da Universidade de Brasília (UnB), o projeto SpaceX tem como objetivo fornecer internet banda larga para áreas remotas do planeta.

O astrônomo disse ainda que o projeto é ambicioso, com planos de lançar até 42 mil satélites no espaço. Brito explicou: “Dessa forma, em alguns anos, poderemos obter sinais de Internet no meio da Amazônia e no meio do Atlântico.”

Segundo registros, o astrofotógrafo brasileiro Léo Caldas (Léo Caldas) usou uma lente de 35mm que pode captar muita luz. Com a duração de quatro minutos, Caldas acelerou quatro vezes o vídeo, encurtando o tempo de gravação.

Após postar o vídeo nas redes sociais, os internautas reagiram ao ver esse fenômeno. Em um dos comentários, um homem disse que viu as luzes no céu e pensou que fossem drones.

Ele escreveu: “Minha filha me chamou no quintal, perguntou se as estrelas estavam se movendo e me mostrou a rota das ‘estrelas’ no céu. Chocante! Não sei o que é, pensei que fossem Drones, ” ele escreveu.