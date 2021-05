Mães de garotos desaparecidos em Belford Roxo se revoltam com versão da polícia

Mulheres dizem que a polícia criou uma versão aproveitando-se do fato de os meninos serem pobres

As mães dos quatro garotos desaparecidos há quatro meses em Belford Roxo se revoltam até hoje com a versão criada pela polícia para explicar o caso. 148 dias depois do sumiço, as autoridades não têm respostas concretas sobre o caso.

Na semana passada, a Polícia Civil fez uma megaoperação e prendeu 17 homens suspeitos de integrarem um grupo criminoso relacionado a tráfico de drogas. O delegado Uriel Alcântara acredita que um dos meninos teria roubado um passarinho de um traficante e que a quadrilha sumiu com os garotos por conta disso. Alcântara afirma ainda que não há “nenhuma informação concreta” de que a milícia estaria envolvida.

Os quatro garotos desaparecidos são:

Fernando Henrique, 11 anos

Alexandre, 10 anos

Lucas, 8 anos

Matheus, 8 anos

A mãe de Alexandre, Rana Jéssica da Silva, afirma ao jornal Extra que a história de que os meninos teriam roubado algo é mentirosa. “Meus filhos e os outros garotos foram criados com educação em casa, aprenderam a não roubar e nunca mexeram em nada que não pertencia a eles. Como são pretos e pobres, fica fácil rotular eles como pivetes, como ladrõezinhos de rua”, lamenta.

Para Rana, a versão da polícia é bastante compartilhada nas redes sociais. “Fica todo mundo compartilhando essa mentira e dizendo que eram ladrões. Fazem isso porque a polícia falou e porque é fácil, afinal moram em comunidade. Nós estamos revoltadas e não concordamos, essa história é mentira.”

A mãe de Fernando Henrique, Tatiana RIbeiro, acusa a polícia de não conversar mais com as famílias. “Eu acho que eles querem botar a culpa nas crianças. Minha casa não é casa de rico, mas sempre teve a comidinha deles. Eu fico muito triste com isso que ficam falando não só do meu, como dos coleguinhas, que são ladrões. Não precisavam roubar passarinho de ninguém. A gente quer justiça a quem fez qualquer coisa com as crianças.”

O dia 25 de março é o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas.