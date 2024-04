Mãe e filha são suspeitas de tráfico internacional de pessoas

Nesta terça-feira (16), a Polícia Federal (PF) lançou a Operação Ilusão, com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão no bairro Infraero, situado no município de Oiapoque (AP). A ação tinha como alvo um suposto esquema de tráfico internacional de pessoas, alegadamente organizado por duas mulheres, mãe e filha.

As autoridades suspeitam que essas duas mulheres estariam envolvidas na seleção de crianças e adolescentes do sexo feminino em Oiapoque, oferecendo-lhes oportunidades de emprego em um garimpo, supostamente localizado na Guiana Francesa.

De acordo com as informações, uma vez chegando ao garimpo, as menores eram direcionadas para trabalhar em casas de prostituição, configurando um cenário de exploração sexual.

As investigadas poderão enfrentar acusações relacionadas ao tráfico internacional de pessoas com fins de exploração sexual.