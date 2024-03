Mãe e filha são encontradas mortas dentro de casa em Joinville (SC)

A motivação do crime ainda é investigada. As vítimas eram da Venezuela. Os corpos estavam enrolados em um cobertor escondido

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Mãe e filha, de 59 e 43 anos, foram encontradas mortas dentro da casa em que moravam em Joinville, em Santa Catarina, na noite desta segunda-feira (4).

A motivação do crime ainda é investigada. As vítimas eram da Venezuela. Os corpos estavam enrolados em um cobertor escondido debaixo de uma cama e tinham sinais de violência, de acordo com a Polícia Militar.

Ainda segundo a corporação, o principal suspeito de ter cometido os crimes é o ex-companheiro da vítima mais jovem, um homem venezuelano de 46 anos. Ele, que não teve o nome divulgado, foi visto deixando a casa das vítimas, mas não foi preso.

A polícia foi acionada por uma vizinha. A mulher disse aos agentes que sentiu falta da movimentação habitual e então decidiu entrar na casa das venezuelanas. Dentro do imóvel ela teria encontrado os corpos das vítimas.

Na casa a polícia encontrou uma barra de ferro que, segundo a investigação, pode ter sido usada no crime. Equipes da Polícia Científica estiveram no local para perícia.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Joinville. Testemunhas já foram ouvidas, e os agentes fazem diligências nesta terça (5) para esclarecer as circunstâncias do crime.