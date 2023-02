Lula quer transformar ciência em política pública, diz presidente do CNPq

O professor elogiou não só o reajuste no valor das bolsas de pós-graduação, anunciado pelo presidente Lula (PT), como o compromisso de usar a ciência como aliada do desenvolvimento do país.

Em entrevista ao UOL News nesta sexta (17), Ricardo Galvão, presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) exaltou a mudança de visão do governo federal no campo científico.

O professor elogiou não só o reajuste no valor das bolsas de pós-graduação, anunciado pelo presidente Lula (PT), como o compromisso de usar a ciência como aliada do desenvolvimento do país.

“Mais do que o aumento das bolsas, gostei muito do discurso do Lula ao dizer que vai trazer a ciência para a formulação de políticas públicas estratégicas. Esta é uma grande mensagem muito diferente da que vimos anteriormente. Os grandes países do mundo estão fazendo isso” disse Galvão.

Galvão criticou a gestão de Jair Bolsonaro (PL) por relegar as pesquisas científicas a um plano secundário, o que atrapalhou o desenvolvimento e o crescimento do país nos últimos anos.

“No cenário internacional, é bem claro que nenhum país terá desenvolvimento sustentável e socialmente justo sem políticas públicas fortemente embasadas no progresso científico e tecnológico”, diz o presidente do CNPq.