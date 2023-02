Lula divulga foto oficial da Presidência

O presidente Lula divulgou nesta segunda-feira (27) a nova foto oficial que será estampada em todas as repartições públicas federais neste governo

O presidente Lula divulgou nesta segunda-feira (27) a nova foto oficial que será estampada em todas as repartições públicas federais neste governo.

A imagem foi feita pelo fotógrafo oficial do governo, Ricardo Stuckert. Na fotografia, Lula aparece sorrindo e usando a faixa presidencial. Ao fundo, se vê os arcos do Palácio da Alvorada.

Na fotografia do primeiro mandato, Lula não usava gravata vermelha, cor símbolo do PT. A peça, discreta, tinha listras pretas e cinzas. A fotografia tinha um aspecto de informalidade, mostrando um Lula sorridente, que não está usando a faixa presidencial.

No segundo mandato, era em um tom de vermelho forte. Agora, no terceiro governo, é menos vermelha, com detalhes em tom de cinza.

No dia 2 de janeiro, o Palácio do Planalto atualizou a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na galeria de presidentes e substituiu a imagem por uma em preto e branco, assim como a dos outros ex-mandatários.

A mudança é praxe. Com isso, nova foto colorida deve ser incluída no local, agora de Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse neste domingo (1º).

A galeria fica no andar térreo do prédio. A exposição exibe retratos dos presidentes que governaram o país desde a Proclamação da República, em 1889. Abaixo da fotografia constam o nome, a data de nascimento e, quando é o caso, a data de morte.