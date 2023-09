Lula anuncia programa para conectar 138 mil escolas até 2026

Lula realizou na manhã desta terça-feira (26) a sua tradicional transmissão ao vivo na internet, o Conversa com o Presidente

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (26) que vai assinar um decreto para criar um programa de estratégia para instalar internet em escolas de todo o país.

Lula realizou na manhã desta terça-feira (26) a sua tradicional transmissão ao vivo na internet, o Conversa com o Presidente. O mandatário foi entrevistado pelo jornalista Marcos Uchôa.

A transmissão não havia sido realizada nas duas últimas semanas, por causa de viagens do presidente. Na terça-feira da semana passada (19), Lula estava nos Estados Unidos, para participar da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas.

Na semana anterior, Lula já estava em Brasília, mas havia chegado tarde da viagem à Índia para a cúpula do G20.

Assim como havia feito na sua última transmissão, Lula convidou ministros para participar do Conversa com o Presidente. A estratégia era usada nas lives do seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).

Nesta terça-feira, participaram da transmissão Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde). Na parte da tarde, o presidente lança em evento no Planalto a estratégia nacional de escolas conectadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Camilo, a estratégia vai definir a implantação de banda larga em todas as escolas ainda sem conectividade. A estratégia vai determinar como parâmetro que a instalação vai precisar garantir um nível de 1.000 megabyts por aluno, para garantir fins pedagógicos.