‘País vai voltar a ter controle de armas, que ficou liberado nos últimos 4 anos’, diz Rui Costa

Costa falou também da entrada do Centrão no governo Lula, dizendo que é preciso ver que o Brasil é um País plural e a Casa Legislativa é um reflexo disso. “Sou a favor do diálogo entre os que pensam diferente.”

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse na manhã desta terça-feira, 26, em entrevista para um pool de rádios da Bahia, que irá se reunir nesta terça com os ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, além da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para discutir a questão da segurança e estratégias de contenção de armamento pesado que estão nas áreas urbanas das capitais, como Salvador. “País vai voltar a ter controle de armas, que ficou liberado nos últimos 4 anos, é preciso tirar os equipamentos pesados das ruas.” Na entrevista, o ministro disse que na quarta-feira, dia 27, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia a edição do Novo PAC voltada a projetos prioritários apresentados pelos municípios e que essa edição irá contemplar o abastecimento de água em cidades prejudicadas pela seca. Indagado se já está se movimentando para a eleições municipais do ano que vem, em seu reduto eleitoral, Bahia, o ministro disse que este não é o momento de falar neste tema porque o governo Lula tem muito trabalho pela frente e está lançando muitos programas, como o Brasil Conectado, que vai levar banda larga às escolas do País. Centrão no governo Costa falou também da entrada do Centrão no governo Lula, dizendo que é preciso ver que o Brasil é um País plural e a Casa Legislativa é um reflexo disso. “Sou a favor do diálogo entre os que pensam diferente.” Leia também IPCA-15 sobe 0,35% em setembro ante alta de 0,28% em agosto

E reiterou que a sociedade é plural e é preciso buscar respeito às ideias de todos, com foco no interesse da população.