Luciano Hang cai mais de 300 posições na lista de mais ricos do mundo

De acordo com a Forbes, a fortuna de Hang caiu de US$ 4,8 bilhões para US$ 3,2 bilhões, o que o fez despencar 319 posições na lista de pessoas mais ricas do planeta

O empresário Luciano Hang perdeu centenas de posições na lista de mais ricos do mundo da revista Forbes.

De acordo com a Forbes, a fortuna de Hang caiu de US$ 4,8 bilhões para US$ 3,2 bilhões, o que o fez despencar 319 posições na lista de pessoas mais ricas do planeta.

Leia também Bolsonaro planeja duas viagens ao mês e quer começar por SP

George Santos, deputado brasileiro nos EUA, vai a ato de apoio a Trump em NY

Aumento de 298% no salário de Zema é aprovado em 1ª votação por deputados de mg Em 2022, Luciano Hang apareceu em 586º lugar na lista de bilionários. Agora, ele ocupa a 905º posição.

No cenário brasileiro, o empresário dono da Havan também perdeu posições: passou de 10º mais rico do país para 15º, decréscimo de cinco posições.

Apesar de apontar queda na fortuna de Luciano Hang, a Forbes não especificou o motivo para a perda de patrimônio do empresário.

A Forbes divulgou nesta terça (4) sua lista anual de pessoas mais ricas do mundo, em um ranking de 2.640 bilionários. Destes, 337 são mulheres, das quais seis são brasileiras.