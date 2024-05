Loja na Arena do Grêmio é saqueada em meio a enchente em Porto Alegre

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)

Uma loja de produtos esportivos localizada no estádio Arena do Grêmio foi saqueada neste sábado (4) em meio às fortes chuvas e enchentes que inundaram parte da cidade de Porto Alegre.

Vídeos postados em redes sociais mostram pessoas forçando um portão para acessar a GrêmioMania Megastore, que pertence ao clube e fica localizada na esplanada do estádio. O saque à loja foi confirmado pela assessoria do clube.

A loja e o estádio estavam fechados devido aos temporais. Mas, por conta dos alagamentos na região nos últimos dias, moradores buscaram abrigo na área da esplanada da Arena, que fica em uma área mais alta.

Ao longo da semana, a administração da Arena do Grêmio chegou a abrir pontos de coleta para doações para os desabrigados das chuvas. Na sexta-feira (3), contudo, o estádio foi evacuado após ter sido considerado um ponto vulnerável aos alagamentos na cidade.

As partidas no estádio foram suspensas após a decisão da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) adiar todas as partidas marcadas no estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante até esta segunda-feira (6).

A decisão vale para todas as competições e divisões do futebol brasileiro. Ao todo, 12 partidas foram afetadas pela decisão da CBF, incluindo os jogos do Grêmio, Internacional e Juventude que aconteceria neste fim de semana.

O Rio Grande do Sul registrou 75 mortes em decorrência às fortes chuvas que atingem o estado desde o fim da semana. A informação foi confirmada pelo governo estadual neste domingo (5). Há um total de 103 desaparecidos.

O boletim do governo gaúcho diz ainda que há 780.725 pessoas afetadas pela tragédia e 155 feridos. Entre as mortes informadas pelo governo, há seis em investigação para determinar se, de fato, foram causadas pelas chuvas.

De acordo com a Defesa Civil, 334 municípios foram afetados pela enchente histórica. Ao todo, há 16.609 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 88.019 desalojados.