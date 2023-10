Locais de prova do Enem 2023 são alvo de reclamação dos estudantes; Inep analisa endereços

O exame ocorre nos dias 5 e 12 de novembro. Os locais em que as provas serão aplicadas foram divulgados na terça-feira, 24

Depois de reclamações de candidatos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano quanto à distância entre seus endereços e o local em que a prova será aplicada, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, informou em nota que “está analisando a definição dos locais das provas realizada pelo Cebraspe, instituição vencedora do processo licitatório para aplicação do Enem em 2023”.

O Inep informou ainda que “adotará as medidas necessárias para que todos os participantes inscritos façam as provas desta edição de acordo com as previsões estabelecidas nos normativos que regulam a aplicação do exame”.

O exame ocorre nos dias 5 e 12 de novembro. Os locais em que as provas serão aplicadas foram divulgados na terça-feira, 24, e geraram muitas reclamações nas redes sociais.

Candidatos dizem que terão de fazer a prova em escolas muito distantes de casa ou do local apontado como ponto de partida. Há casos em que a distância é de quase 50 quilômetros, percurso que exigiria mais de duas horas de deslocamento.

Há relatos, por exemplo, de estudantes que moram na região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e terão de fazer a prova em Taboão da Serra, município na região metropolitana.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Cartão de Confirmação traz informações sobre o número de inscrição, data, hora e local das provas.

Neste ano, mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no exame. As provas funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cronograma:

Data das provas: 05 e 12/11/2023;

Divulgação dos Gabaritos: 24/11/2023;

Resultados: 16/01/2024.

Estadão Conteúdo