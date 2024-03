Leilão: iPhone 13 Pro Max banhado a ouro pode ser seu

Evento em Belo Horizonte oferece desde eletrônicos a veículos com lances iniciais atrativos, aberto a participantes físicos e jurídicos

A Receita Federal em Belo Horizonte está organizando um leilão de itens apreendidos ou abandonados que acontecerá no próximo dia 25 de março, apresentando como destaque um exclusivo iPhone 13 Pro Max banhado a ouro, disponível a partir de R$ 4 mil no lote 5.

Dentre os 25 lotes oferecidos, interessados encontrarão uma ampla gama de produtos, incluindo veículos como um Fiat Fiorino com lance inicial de R$ 1,8 mil, outros modelos de carros, caminhões, e uma Kombi, além de itens de eletrônica, roupas e diversos utensílios.

Este leilão está aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, permitindo a todos uma chance de adquirir esses bens. Os interessados podem submeter suas propostas eletronicamente a partir das 8h do dia 25 de fevereiro, até as 21h do dia 27, através de lances por lotes fechados que agrupam diversos itens.

O leilão tem opções para todos os bolsos, com o lote mais acessível sendo o número 2, que contém 20 smartwatches com lance mínimo de R$ 500, apreendidos em Juiz de Fora. Por outro lado, o lote 15 apresenta o maior valor inicial, R$ 54 mil, por um caminhão VW/24.280, ano 2012/2013, localizado em Betim.

Pessoas físicas têm permissão para dar lances em lotes específicos, majoritariamente para uso próprio ou consumo, incluindo os lotes 5 a 16, 19, 20, 21 e 24. Já as pessoas jurídicas têm a oportunidade de disputar todos os lotes disponíveis.

É importante destacar que o iPhone banhado a ouro, parte do lote 5, não poderá ser revendido, mesmo que adquirido por uma pessoa jurídica. Outro lote de interesse específico é o número 17, que contém veículos destinados exclusivamente para desmonte, acessíveis somente para empresas com registro válido para esta finalidade.

Para aqueles interessados em ver os itens pessoalmente, haverá dias de visitação abertos nos dias 25 e 26 deste mês, com a necessidade de agendamento prévio. Após o leilão, os vencedores deverão retirar os itens nos locais especificados pela Receita Federal.

Como Inscrever-se para o Leilão:

O processo de inscrição para o leilão inicia-se às 8h do dia 25 de março, estendendo-se até as 21h do dia 27, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico acessível através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Os participantes devem ser maiores de 18 anos, possuir CPF ou CNPJ ativo e ter cadastro nível Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

O procedimento envolve acessar o e-CAC, selecionar a opção “Outros” e, em seguida, “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”. Escolher o edital de número 0600100/000001/2024 — BELO HORIZONTE, selecionar o lote desejado, incluir a proposta seguindo as instruções e salvar após aceitar os termos e condições.