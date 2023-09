Leilão da Receita terá celulares da Apple e Xiaomi a partir de R$ 500

A Receita esclarece que, caso interessado, o comprador poderá arrematar apenas lotes fechados

A Receita Federal irá realizar, no dia 3 de outubro, um leilão com cerca de 2.800 aparelhos eletrônicos apreendidos, como celulares, fones de ouvidos e smartwatches, além de carros.

Os celulares da Apple e Xiaomi, com preços a partir de R$ 500, e os outros produtos poderão receber lances até as 21h do dia anterior, 2 de outubro. Para participar do leilão, é necessário acessar o serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no site da Receita Federal.

Ainda assim, a Receita esclarece que, caso interessado, o comprador poderá arrematar apenas lotes fechados, ou seja, a proposta enviada deve valer para todo o lote e não apenas a um produto.

No caso dos celulares, por exemplo, são mais de 400 lotes disponíveis. Os modelos da marca Xiaomi tem valor mínimo de R$ 500 e os da Apple R$ 11 mil. Vale lembrar que, após arrematados, esses aparelhos não podem ser comercializados.

O lote com carros a serem leiloados, composto por um Ford Fusion 2011, um Corsa Hatch 2004 e um Spacefox 2008, pode ser comprado pelo valor mínimo de R$ 27 mil.