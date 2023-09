Belém terá mais dias de calor até 2050, diz estudo

Enquanto Belém tem o maior crescimento, a capital amazonense tem o maior valor absoluto entre as principais cidades, com 258 dias

Tornando-se cada vez mais comum, os dias de calor extremo em todo o Brasil, devem se tornar comuns nos próximos anos. Nesta última semana do inverno, por exemplo, a maior parte do país passará por temperaturas que ultrapassam os 40ºC. Segundo estudo da CarbonPlan e do The Washington Post, Belém será a cidade mais afetada e terá quase sete meses de calor até 2050.

O levantamento mostra que a capital paraense terá o maior crescimento de dias de calor extremo, com a previsão de 222 dias de altas temperaturas, o que representa seis meses a mais do que o registrado nos anos 2000.

Outra capital para se ficar de olho é Manaus. Enquanto Belém tem o maior crescimento, a capital amazonense tem o maior valor absoluto entre as principais cidades, com 258 dias, o que representa quase nove meses.

Para determinar quais temperaturas são consideradas “extremas”, o estudo analisa a temperatura do ar, a umidade, a radiação e a velocidade do vento. Assim, a temperatura de 32ºC foi considerada como “calor extremamente arriscado” para a saúde humana.

Ainda de acordo com o levantamento, estima-se que, até 2030, mais de 2 bilhões de pessoas passarão por um mês inteiro de temperaturas médias acima de 32ºC.

Veja a lista de capitais brasileiras que terão mais dias de calor:

Manaus: 258 dias

Belém: 222

Porto Velho: 218

Rio Branco: 212

Boa Vista: 190

Macapá: 185

Cuiabá: 168

Palmas: 158

Teresina: 155

São Luís: 83

Campo Grande: 39

Rio de Janeiro: 22

Porto Alegre: 8

Florianópolis: 7

Goiânia: 6

Aracaju: 3

João Pessoa: 3

Natal: 3

Salvador: 2

Belo Horizonte: 1

As demais capitais, como São Paulo e Brasília, aparecem com zero dias ou sem dados disponíveis.