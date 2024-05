Lago Guaíba segue abaixo de 4 metros em Porto Alegre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, continua abaixo dos 4 metros. Chegou a 3,93 metros na madrugada desta quinta-feira (23). A cota de inundação é de 3 metros.

De acordo com o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), a principal preocupação do momento é sobre a manutenção do nível elevado devido à possibilidade de chuvas e ao efeito do vento.

O nível mais alto foi atingido no dia 5 de maio, com 5,35 metros e a capital do Rio Grande do Sul lida com os impactos da inundação que afetou comércio, indústria, serviços e moradias.

Na terça-feira (21), o Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre contratou um aterro em Gravataí para depositar resíduos retirados pós-enchente. O aterro contratado fica a 22 km de Porto Alegre.

No valor de R$19,7 milhões, o contrato tem prazo de seis meses. Serão descartadas de 77 mil a 180 mil toneladas de resíduos, coletados em caminhões.

Após a enchente histórica, a prefeitura realiza mutirão para limpar as ruas que não estão mais inundadas.

Também é realizada a raspagem de lodo acumulado e varrição. A operação envolve 800 garis, 168 caminhões e 30 retroescavadeiras.