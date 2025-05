Lady Gaga: Bombeiros pedem que público não entre no mar à noite

Os fãs que lotarem as areias da Praia de Copacabana no sábado (3) para o show da cantora Lady Gaga devem evitar entrar no mar durante a noite. A recomendação é do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que divulgou nesta sexta-feira (02) o plano operacional para o mega evento.

A estratégia inclui três frentes de atuação: terrestre, aérea e marítima, com o objetivo de garantir a segurança do público. São esperadas mais de 1,6 milhão de pessoas.

Ao todo, 12 postos de guarda-vidas atuarão antes, durante e após o espetáculo, garantindo o socorro imediato a banhistas que estejam se afogando no mar. Os bombeiros alertam para o perigo de afogamento, especialmente à noite. A recomendação de não entrar no mar se baseia no risco de afogamento e na experiência de 30 afogamentos durante o show da Madonna em 2024.

A operação em Copacabana contará com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, combatentes, guarda-vidas, tripulantes e operadores de embarcações, pilotos, operadores de drone, além de mergulhadores. Outra recomendação é que o público beba muita água pra evitar o risco de desidratação.

A corporação também vai empregar uma aeronave, ambulâncias, viaturas de pronto emprego e resposta, quadriciclos, motos aquáticas, barcos infláveis, lanchas, viaturas de busca e salvamento, além de veículos para combate a incêndios, incluindo escadas mecânicas com alcance de mais de 40 metros.

Fiscalização

A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro também vem intensificando a fiscalização das embarcações que permanecerão nas imediações da Praia de Copacabana neste sábado.

Foram realizadas inspeções navais prévias em embarcações de esporte e recreio, de transporte de passageiros e de turismo náutico que desejam permanecer na área marítima delimitada para o evento. A expectativa é que cerca de 270 embarcações, aprovadas nas inspeções, estejam presentes ─ número semelhante ao registrado no último show da Madonna em Copacabana, ano passado.

Segundo o capitão dos Portos do Rio de Janeiro, capitão de mar e guerra Luciano Calixto de Almeida Junior, a Capitania possui ampla experiência em operações de fiscalização náutica em grandes eventos, como por exemplo, o réveillon de Copacabana.

“A Capitania adotará procedimentos operativos mais rigorosos, que se aprimoram a cada grande evento realizado no Rio de Janeiro, para garantir que não haja acidentes náuticos durante o show”, avaliou.